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Туризм 04.03.2024 17:26

Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Vitam» для установки «под ключ» выставочного стенда для ГАТ на туристической выставке, которая пройдет в Москве 19-21 марта текущего года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 79,367 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАТ, ВЫСТАВКА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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