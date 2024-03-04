Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Vitam» для установки «под ключ» выставочного стенда для ГАТ на туристической выставке, которая пройдет в Москве 19-21 марта текущего года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 79,367 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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