Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Vitam» для установки «под ключ» выставочного стенда для ГАТ на туристической выставке, которая пройдет в Москве 19-21 марта текущего года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 79,367 тыс. манатов.

Х.Насирзаде