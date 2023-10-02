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Туризм 02.10.2023 10:32

ГАТ направит 171 тыс. манатов на установку «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Японии

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «VİTAM» для установки «под ключ» выставочного стенда для азербайджанских компаний на выставке, которая пройдет в Осаке (Япония) 26-29 октября текущего года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 171,521 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, ВЫСТАВКА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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