ГАТ направит 171 тыс. манатов на установку «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Японии

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «VİTAM» для установки «под ключ» выставочного стенда для азербайджанских компаний на выставке, которая пройдет в Осаке (Япония) 26-29 октября текущего года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 171,521 тыс. манатов.

Х.Насирзаде