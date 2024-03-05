Египет и Катар настаивают на предоставлении ХАМАС списка заложников в рамках соглашения прекращении огня в Газе

Официальные лица на переговорах в Каире оказывают давление на ХАМАС с требованием предоставить список заложников, которые должны быть освобождены, в рамках соглашения о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа, сообщает The Guardian.
Как заявили изданию осведомленные источники, "официальные лица Египта и Катара оказывают давление на участников переговоров ХАМАС в Каире, чтобы те представили список заложников, которые должны быть освобождены в качестве первого шага в рамках поэтапного соглашения о прекращении огня с Израилем".
Собеседники газеты отметили, что Израиль не направил делегацию на второй день переговоров в Каире, требуя, чтобы ХАМАС представил список из 40 пожилых, больных и женщин-заложниц, которые будут освобождены первыми в рамках шестинедельного перемирия.
По словам американских чиновников, Израиль "более или менее" принял шестинедельное соглашение о прекращении огня.
По их мнению, отсутствие израильской делегации на втором дне переговоров в Каире "не является плохим знаком", поскольку израильские переговорщики могли прибыть в течение пары часов, если бы было достигнуто соглашение по списку.
Они заявили, что остается неясным, что мешало ХАМАС подготовить список с указанием первых 40 заложников.
Собеседники предположили, что невозможность подготовить список может свидетельствовать о проблемах со связью между подразделениями ХАМАС внутри и за пределами Газы.
Как сообщалось, член политбюро движения Басем Наим заявил CNN, что "нет никакого способа узнать судьбу заложников до тех пор, пока не будет достигнуто и реализовано соглашение о прекращении огня".
"Невозможно узнать какие-либо подробности о судьбе израильских заложников, потому что они находятся в разных местах и удерживаются разными группировками, мы не знаем об их судьбе в условиях бомбардировок и политики голодания", - сказал Наим, и добавил: "Поэтому нам нужно прекращение огня, чтобы собрать информацию".
Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.
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