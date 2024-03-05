Азербайджанский военный, оказавшийся на армянской стороне при плохих погодных условиях, вернулся в Баку

Азербайджанский военнослужащий Руслан Панахов, заблудившийся при плохих погодных условиях и задержанный 28 февраля армянскими военными, вернулся в Азербайджан.
Как сообщают азербайджанские СМИ, самолет с Панаховым на борту, приземлился во вторник в аэропорту Баку.
Панахов сообщил журналистам, что чувствует себя нормально.
Как сообщалось ранее, Следственный Комитет Армении в понедельник сообщил, что уголовное преследование в отношении Панахова прекращено. По данным СК, следствие получило фактические данные о том, что Панахов оказался рядом с армянскими позициями потому, что заблудился.
Минобороны Азербайджана сообщало, что 28 февраля в утренние часы азербайджанский военнослужащий Панахов Руслан Эльданиз оглу заблудился в плохих погодных условиях при передвижении между позициями в Лачинском районе.
Н.Аббасова
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