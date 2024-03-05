Азербайджанский военный, оказавшийся на армянской стороне при плохих погодных условиях, вернулся в Баку

Азербайджанский военнослужащий Руслан Панахов, заблудившийся при плохих погодных условиях и задержанный 28 февраля армянскими военными, вернулся в Азербайджан.

Как сообщают азербайджанские СМИ, самолет с Панаховым на борту, приземлился во вторник в аэропорту Баку.

Панахов сообщил журналистам, что чувствует себя нормально.

Как сообщалось ранее, Следственный Комитет Армении в понедельник сообщил, что уголовное преследование в отношении Панахова прекращено. По данным СК, следствие получило фактические данные о том, что Панахов оказался рядом с армянскими позициями потому, что заблудился.

Минобороны Азербайджана сообщало, что 28 февраля в утренние часы азербайджанский военнослужащий Панахов Руслан Эльданиз оглу заблудился в плохих погодных условиях при передвижении между позициями в Лачинском районе.

Н.Аббасова