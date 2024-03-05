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Это интересно 05.03.2024 17:45

Капзатраты «облачных» гигантов в 2025г почти в 2,5 раза превысят вложения нефтяных - Wells Fargo

Общие капитальные затраты четырех крупнейших компаний сферы "облачной" инфраструктуры в 2025 году почти в 2,5 раза превысят затраты четырех крупнейших нефтяных компаний мира, согласно отчету Wells Fargo Investment Institute.

В следующем году совокупные капзатраты Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta и Microsoft Corp. составят почти $200 млрд, тогда как инвестиции BP plc, Chevron Corp., Exxon Mobil и Shell будут немногим более $80 млрд, прогнозирует организация.

В 2023 году, как отмечает "Интерфакс-Азербайджан", "облачные" гиганты инвестировали около $140 млрд, нефтяные - примерно $80 млрд.

Размеры инвестпрограмм Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft стали значительно превышать вложения BP, Chevron, Exxon и Shell с началом пандемии коронавируса в 2020 году.

Такому положению дел способствует высокая активность в сфере строительства и модернизации центров обработки данных (ЦОД), пишет MarketWatch. Потребность в таких объектах выросла после коронавирусного кризиса и с выпуском в конце 2022 года чат-бота ChatGPT. Особенно востребованы ЦОД, которые могут удовлетворить высокие запросы клиентов, работающих в сфере искусственного интеллекта, отмечает ресурс.

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Тэги: МИР, ОБЛАКО, НЕФТЬ, КАПЗАТРАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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