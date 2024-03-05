Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8446 RUR   0.0186 GBR   2.1564 TRY   0.0538

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 78.74 -1.23 Brent 82.80 -0.75
ТЭК 05.03.2024 18:00

Баку и Астана планируют подписать Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере энергетики

Азербайджан и Казахстан планируют подписать Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

"Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Астану во вторник провел встречу со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым. В ходе встречи отмечалась особая роль энергетического сотрудничества в развитии отношений между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой проекта Соглашения о стратегическом партнерстве в сфере энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Азербайджана.

По данным ведомства, министры высоко оценили сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз" в направлении принятия практических шагов по разнонаправленному транзиту казахстанской нефти через Азербайджан и реализации в этой связи соглашения о ежегодной транспортировке 1,5 млн тонн нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и постепенного наращивания объема поставок.

"На встрече также был рассмотрен ход работ в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе трехсторонней встречи Азербайджан-Казахстан-Узбекистан относительно экспорта электроэнергии из Центральной Азии в Азербайджан и далее в Европу. Обсуждены необходимые меры для начала процесса подготовки технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии подводным кабелем", - говорится в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Казахстан может профинансировать проекты в энергетике на $3 млрд за счет пенсионных активов Баку, Ташкент и Астана обсудили экспорт электроэнергии из стран ЦА через Азербайджан Казахстан готов внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса - Токаев Президент Казахстана предлагает к следующему саммиту согласовать энергетическую стратегию ШОС Токаев поручил главе QazaqGaz форсировать строительство ГПЗ на Кашагане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az