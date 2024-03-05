Баку и Астана планируют подписать Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере энергетики

Азербайджан и Казахстан планируют подписать Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

"Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Астану во вторник провел встречу со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым. В ходе встречи отмечалась особая роль энергетического сотрудничества в развитии отношений между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой проекта Соглашения о стратегическом партнерстве в сфере энергетики", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Азербайджана.

По данным ведомства, министры высоко оценили сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз" в направлении принятия практических шагов по разнонаправленному транзиту казахстанской нефти через Азербайджан и реализации в этой связи соглашения о ежегодной транспортировке 1,5 млн тонн нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и постепенного наращивания объема поставок.

"На встрече также был рассмотрен ход работ в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе трехсторонней встречи Азербайджан-Казахстан-Узбекистан относительно экспорта электроэнергии из Центральной Азии в Азербайджан и далее в Европу. Обсуждены необходимые меры для начала процесса подготовки технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии подводным кабелем", - говорится в информации.

Н.Аббасова