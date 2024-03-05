Власти США препятствуют экспорту в Китай ИИ-чипа AMD

Американские власти не разрешают Advanced Micro Devices экспортировать в Китай без специальной лицензии процессор, разработанный специально для этого рынка и предназначенный для применения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По мнению чиновников, экспорт чипов такой мощности требует лицензии от министерства торговли США.

При этом чип уступает в производительности той продукции, которую компания реализует за пределами КНР. Благодаря этому она и рассчитывала получить разрешение на вывоз.

Будет ли AMD принимать меры для получения лицензии, неясно, пишет агентство.

Соединенные Штаты ограничивают поставки высокопроизводительных процессоров в Китай, опасаясь их использования в военных целях. В начале декабря 2023 года министр торговли США Джина Раймондо, сославшись на интересы национальной безопасности, предостерегла американские компании от продажи ИИ-чипов в эту азиатскую страну.

"Мы намерены не допускать поставки в Китай технологий, которые могут делать много разных вещей, так что если вы переделываете чипы так, чтобы они работали с ИИ... я на следующий же день введу меры контроля", - сказала она "на полях" оборонного форума в Калифорнии. "Мы не можем позволить Китаю получить эти чипы. Точка", - цитировал ее слова новостной ресурс Asia Financial.