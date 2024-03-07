ГАТ направит 430 тыс. манатов на создание системы водоснабжения инфраструктуры вокруг грязевых вулканов

Госагентство по туризму Азербайджана привлекло ООО "PROMOR" для работ по созданию системы внешнего водоснабжения современной туристической инфраструктуры вокруг грязевых вулканов, расположенных на территории Абшеронского района. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сайт госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 429,671 тыс.манатов. Срок завершения работ - до 29 декабря 2024 года. Х.Насирзаде

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