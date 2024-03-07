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Макроэкономика 07.03.2024 23:45

Валютные резервы Китая в феврале выросли на 0,2%, эксперты ожидали снижения

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в феврале увеличились на 0,2% - до $3,226 трлн по сравнению с $3,219 трлн месяцем ранее, говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до $3,205 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в феврале опустился на 0,25% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 0,6% относительно корзины основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца увеличились до 72,58 млн унций по сравнению с 72,19 млн унций в январе. Показатель повысился по итогам шестнадцатого месяца подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $148,64 млрд со $148,23 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


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