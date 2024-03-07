Россия предлагает Азербайджану расширять межбанковское взаимодействие

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития России Максим Решетников на встрече в четверг в Баку обсудили реализацию плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2026 года, вопросы усиления торгово-промышленной кооперации и расширения взаимных поставок продовольствия.
«Азербайджан – стратегический партнер России. Наиболее яркое доказательство – показатели товарооборота. По итогам 2023 года товарооборот достиг планки в 380 млрд рублей и вырос в физических объемах почти на треть. При этом больше половины российско-азербайджанской торговли осуществляется в национальных валютах – 54,2%», - сказал Решетников.
По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Минэкономразвития РФ, торгово-экономическое сотрудничество, по его словам, усиливают инвестиционные проекты. «Россия входит в пятерку крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику. По итогам прошлого года страна инвестировала в Азербайджан почти 25 млрд рублей (по текущему курсу около $274 млн). Сейчас на территории республики реализуются различные проекты с российским участием на общую сумму почти в 570 млрд рублей ($624 млн по текущему курсу) – от IT и авиастроения до медицинской и легкой промышленности», отметил он.
«Бизнесу в любой стране нужны удобные финансовые инструменты, а туристам –комфортная система оплаты товаров и услуг за границей. В этой связи нашим странам важно расширять межбанковское взаимодействие, увеличивать количество прямых корреспондентских счетов в национальных валютах и подключать больше азербайджанских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России», - считает Решетников.
Джаббаров, в свою очередь, отметил: «Азербайджан придает важное значение развитию экономических связей с Россией. На фоне укрепления азербайджано-российского экономического сотрудничества также расширяются наш товарооборот и партнерство деловых кругов. Существует большой потенциал для укрепления связей с Россией в промышленности, торговле, транспорте, туризме, охране окружающей среды, сельском хозяйстве и других сферах, а также для новых направлений сотрудничества. Реализация этого потенциала является главным приоритетом нашей двусторонней экономической повестки».
Р.Ахмедов
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