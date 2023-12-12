Лавров и Абдоллахиян условились ускорить работу над завершением согласования нового «большого» межгосударственного договора

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном, министры обсудили двустороннее сотрудничество и палестино-израильский конфликт, сообщили в МИД России.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что "главы внешнеполитических ведомств подробно остановились на актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в развитие итогов прошедших в Москве 7 декабря развернутых переговоров президентов двух стран".

"Условлено ускорить работу над завершением согласования нового "большого" межгосударственного договора, который находится в высокой степени готовности", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ также отметили, что "отдельное внимание было уделено текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта".

"Выражена обоюдная обеспокоенность его продолжающейся эскалацией и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована важность незамедлительного прекращения огня и оказания срочной помощи пострадавшему гражданскому населению, а также мобилизации в этих целях авторитета ООН", - говорится в сообщении.