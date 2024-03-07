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Туризм 07.03.2024 18:11

Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Сеуле

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана объявило тендер по отбору подрядчика для установки «под ключ» выставочного стенда для ГАТ на международной туристической выставке, которая пройдет в Сеуле (Южная Корея) 9-12 мая 2024 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Стоимость участия в тендере – 375 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 12:00 6 апреля 2024 года. Вскрытие тендерных предложений также состоится 6 апреля в 12:00.

Контактное лицо: Мехман Байрамов; email: mehman.bayramov@tourism.gov.az,

Телефон: (+99412) 505-87-04 (внутр.2304), (+99451) 229-60-15.

Адрес: Баку, Насиминский район, ул. У. Гаджибейли 134.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СЕУЛ, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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