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Спорт 07.03.2024 23:45

«Карабах» сыграл вничью с «Байером»

Агдамский «Карабах» сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сыграл 2:2 с леверкузенским «Байером».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в первом тайме агдамцы забили два мяча, во втором лидер Бундеслиги ответил двумя голами.

Ответная игра состоится 14 марта в Германии.

Р.Ахмедов

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Тэги: ФУТБОЛ, СЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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