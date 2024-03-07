«Карабах» сыграл вничью с «Байером»

Агдамский «Карабах» сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сыграл 2:2 с леверкузенским «Байером». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в первом тайме агдамцы забили два мяча, во втором лидер Бундеслиги ответил двумя голами. Ответная игра состоится 14 марта в Германии. Р.Ахмедов

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