Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам

Посетителям знаменитого района Гион в японском Киото запретят проход на ряд улиц и аллей, сообщает The Guardian.
Возвращение туристических потоков к допандемийным уровням вызвало недовольство местных жителей из-за толп гостей города и их не всегда достойного поведения.
Гион - это район, где на улицах часто можно встретить гейш и майко - женщин, развлекающих гостей пением, танцами и беседами. При этом некоторые источники ошибочно сравнивают работу гейш с проституцией.
В Гионе расположены чайные домики, где проводятся традиционные японские церемонии, на которых и работают гейши и майко. Однако отмечается, что многочисленные туристы, несмотря на знаки, напрямую это запрещающие, начинают снимать женщин на фото и видео, преследовать, пытаться подойти к ним и потрогать их нарядные кимоно. Кроме того, нередки случаи попыток пройти на частную территорию.
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