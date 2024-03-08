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Американские истребители-бомбардировщики F-35А сертифицированы для оснащения новой ядерной авиабомбой

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A Lightning прошли сертификацию для оснащения новой ядерной авиабомбой B61-12, сообщило издание Breaking Defense, ссылаясь на представителя Пентагона.

"Некоторые F-35A теперь официально смогут нести (авиабомбы) B61-12, тем самым стелс-истребители официально стали самолетами двойного назначения, которые способны нести как обычное, так и ядерное оружие", - сказал изданию представитель программы разработки самолета (JPO) Минобороны США JPO Расс Гоэмер.

"F-35A прошел "ядерную сертификацию" раньше запланированного срока, предоставив США и НАТО важнейший потенциал, который поддерживает обязательства Соединенных Штатов по расширенному сдерживанию", - отметил он.

Гомер отметил, что политика раскрытия информации США запрещает разглашение данных о самолетах двойного назначения, имеющихся у партнеров по НАТО.

Согласно данным Федерации американских ученых, по состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находятся в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-15E, F-16 и Tornado.

Авиабомба B61-12 предназначена для замены предыдущих модификаций. При этом количество ядерных авиабомб на базах в Европе останется прежним.

B61-12 обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако ее меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Как сообщало еще в ноябре прошлого года Национальное управления США по ядерной безопасности (NNSA), новые ядерные авиабомбы уже начали поступать на вооружение американских ВВС. По данным издания Politico, размещение авиабомб B61-12 в Европе должно было начаться в декабре прошлого года.

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Тэги: США, САМОЛЕТЫ, АТОМ, БОМБЫ


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