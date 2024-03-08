Американские истребители-бомбардировщики F-35А сертифицированы для оснащения новой ядерной авиабомбой

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A Lightning прошли сертификацию для оснащения новой ядерной авиабомбой B61-12, сообщило издание Breaking Defense, ссылаясь на представителя Пентагона.
"Некоторые F-35A теперь официально смогут нести (авиабомбы) B61-12, тем самым стелс-истребители официально стали самолетами двойного назначения, которые способны нести как обычное, так и ядерное оружие", - сказал изданию представитель программы разработки самолета (JPO) Минобороны США JPO Расс Гоэмер.
"F-35A прошел "ядерную сертификацию" раньше запланированного срока, предоставив США и НАТО важнейший потенциал, который поддерживает обязательства Соединенных Штатов по расширенному сдерживанию", - отметил он.
Гомер отметил, что политика раскрытия информации США запрещает разглашение данных о самолетах двойного назначения, имеющихся у партнеров по НАТО.
Согласно данным Федерации американских ученых, по состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находятся в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-15E, F-16 и Tornado.
Авиабомба B61-12 предназначена для замены предыдущих модификаций. При этом количество ядерных авиабомб на базах в Европе останется прежним.
B61-12 обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако ее меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.
Как сообщало еще в ноябре прошлого года Национальное управления США по ядерной безопасности (NNSA), новые ядерные авиабомбы уже начали поступать на вооружение американских ВВС. По данным издания Politico, размещение авиабомб B61-12 в Европе должно было начаться в декабре прошлого года.
Франция, где грубо нарушаются права человека, не имеет морального права выдвигать обвинения против Азербайджана - МИД
Азербайджан и турецкая BAYKAR договорились о сотрудничестве в сфере совместных исследований, разработок и производства
Дата новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении пока не определена
AZAL с 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив
Минэнерго Норвегии объявило сбор заявок на шельфовые участки для хранения CO2
Китай в зимние месяцы показывает 20%-е увеличение импорта природного газа, в т.ч. сильный рост закупок СПГ
Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам
Алиев обвинил Францию в открытой политике исламофобии и дискриминации мусульман
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев