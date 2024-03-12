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Здравоохранение 12.03.2024 16:12

Российская фармкомпания вышла на рынок Азербайджана

Российская компания «ВЕРТЕКС» начала поставки в Азербайджан фармацевтической и косметической продукции.

«В феврале 2024 года Азербайджан стал новым рынком для «ВЕРТЕКС». Стартовала поставка партии оригинального комбинированного препарата для применения в гинекологии и дерматовенерологии, который зарегистрирован в соответствии с национальными требованиями страны. В марте он появится в аптеках Азербайджана», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из информации компании.

По информации «ВЕРТЕКС», первичная регистрация препарата в Азербайджане заняла 1,5 года, затем 3,5 года вносились изменения в регистрационное удостоверение, еще более полугода ушло на производство и организацию поставки в Азербайджан. Для продажи на территории страны была создана национальная упаковка лекарства.

«Сумма расходов компании на все эти процессы составила порядка 4,5 млн рублей (около $50 тыс. по текущему курсу – ИФ)», - подчеркивается в информации.

В 2024 году «ВЕРТЕКС» планирует достигнуть доли оригинального комбинированного гинекологического препарата на рынке Азербайджана в объеме 10% в релевантной группе лекарств с похожими составом и действием.

«В то же время препарат не имеет идентичных сочетаний действующих веществ и отпускается по рецепту. В его составе действующие вещества с международными непатентованными наименованиями орнидазол, неомицин, преднизолон, эконазол. В общей сложности фармрозница Азербайджана будет насчитывать порядка 200 торговых точек, при этом до конца 2024 года запланировано их двукратное увеличение. Годовой объем поставок составит 22 тыс. упаковок», - указывает компания.

Кроме этого, с февраля «ВЕРТЕКС» начал поставку в Азербайджан своих косметических средств торговых марок ALERANA, ASEPTA и «Гинокомфорт».

«Производитель намерен расширить ассортимент представленной в стране продукции, включая лекарства», - говорится в информации.

«Мы заинтересованы в том, чтобы инновационная и социально значимая продукция компании была доступна не только в России. Внешнеэкономическая деятельность и рост экспорта входят в число перспективных направлений. В планах увеличение количества стран для поставок продукции, также рассматриваем страны дальнего зарубежья», - сказал генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский, слова которого приводятся в сообщении.

С учетом Азербайджана, пул стран, где представлена продукция данной компании, расширился до 11. В их числе Россия и соседние государства, которые в основном входят в СНГ. На данный момент за пределами РФ представлено более 300 позиций продукции компании, около 80 из которых – косметические средства.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕРТЕКС, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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