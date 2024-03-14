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Европарламент призвал Израиль открыть КПП на границе с сектором Газа для облегчения доставки продовольствия

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Израиль открыть КПП Рафах, Керем Шалом, Карни и Эрез в связи с надвигающимся голодом в секторе Газа.

В резолюции, принятой 372 голосами "за", 44 - "против" при 120 воздержавшихся депутатах, члены ЕП потребовали "немедленно разрешить и облегчить полную доставку помощи на всю территорию Газы через все существующие контрольно-пропускные пункты".

Указывая на распространение заболеваний и подтвержденную смертность детей из-за недоедания и обезвоживания, парламентарии ЕС призвали израильские власти открыть контрольно-пропускные пункты Рафах, Керем Шалом, Карни и Эрез.

В документе подчеркивается "острая необходимость быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа", а также указывается на то, что "все стороны должны немедленно прекратить нападения на гуманитарные конвои и гражданских лиц, нуждающихся в помощи". Речь, в том числе, об "угонах и грабежах ХАМАС конвоев с гуманитарной помощью".

Депутаты повторили призыв "к немедленному и постоянному прекращению огня, чтобы устранить надвигающийся риск массового голода в Газе, и к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников".

Европарламент подчеркнул, что "не может быть никакой перспективы мира, безопасности, стабильности и процветания в Газе или палестино-израильского примирения, пока ХАМАС и другие террористические группировки играют какую-либо роль".

Парламентарии также решительно осудили "рост экстремистского насилия со стороны поселенцев и нападений израильских вооруженных сил" на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, "в результате которых уже погибли сотни и получили ранения тысячи палестинских гражданских лиц".

Кроме того, Европарламент осудил ускорение "незаконного заселения палестинских земель, что представляет собой нарушение международного права".

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ИЗРАИЛЬ, ПРИЗЫВ


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