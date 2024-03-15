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15.03.2024 10:32

Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon

Большая делегация высокопоставленных сотрудников глобальной финансовой компании Bank of New York Mellon (BNY Mellon) посетила Банк Республика.

В ходе встречи под руководством Шакира Рагимова, председателя наблюдательного совета Банка Республика, обсуждались вопросы, связанные с ролью BNY Mellon в расширении доступа нашей страны к мировым финансовым рынкам, а также дальнейшие направления сотрудничества между сторонами.

Следует отметить, что Банк Республика стал одним из первых банков в стране, открывший корреспондентский счет в США после успешного прохождения всех международных процедур. Установление партнерских отношений с BNY Mellon является очередным показателем высокого доверия Банку Республика на международном расчетном рынке.

Достигнутые договоренности Банка Республика о сотрудничестве с ведущим банком мира способствуют расширению деятельности в сфере проведения международных расчетов, развитию услуг по международным денежным переводам, а также укреплению статуса банка на мировой финансовой арене. Расширение сотрудничества с иностранными партнерами позволит создать более благоприятные условия ведения бизнеса для клиентов банка - представителей корпоративного сектора, малого и среднего предпринимательства, что является одним из основных приоритетов деятельности Банка Республика.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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