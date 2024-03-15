Азербайджан в январе-феврале увеличил производство автобензина на 14,8%, дизеля – на 7,8%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-феврале 2024 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года увеличилось в денежном выражении на 6,6% - до 812,4 млн манатов ($477,9 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Производство автомобильного бензина в январе-феврале составило 248,9 тыс. т (+14,8%), газойлей (дизельного топлива) – 383,6 тыс. т (+7,8%), авиакеросина – 102,7 тыс. т (+19,8%), нефтяного битума –32,1 тыс. т (+58,9%).
Спад в отчетный период зафиксирован в производстве смазочных масел – 9,1 тыс. т (-25,4%), сжиженного газа – 37,5 тыс. т (-17,9%), нефтяного кокса - 40,5 тыс. т (-2,2%).
Производство мазута в январе-феврале 2024 года не осуществлялось.
По состоянию на 1 марта 2024 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина – 53,8 тыс. т, авиакеросина – 44 тыс. т, газойлей (дизтоплива) – 127,6 тыс. т, мазута - 1,5 тыс. т, смазочных масел – 3,9 тыс. т, сжиженного газа - 3,5 тыс. т, нефтяного битума – 11,6 тыс. т, нефтяного кокса – 39,5 тыс. т.
Н.Аббасова
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