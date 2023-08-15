SOCAR в январе-июле увеличила производство автобензина на 30%, дизеля - на 25,5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-июле 2023 года по сравнению с показателем января-июля 2022 года увеличилось в денежном выражении на 15,9% - до 2 млрд 598,2 млн манатов ($1 млрд 528,4 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Производство автомобильного бензина за 7 месяцев составило 838,5 тыс. т (рост на 29,8%), авиакеросина - 334,2 тыс. т (рост на 8,1%), газойлей (дизельного топлива) - 1 млн 351,3 тыс. т (рост на 25,5%), смазочных масел - 35,4 тыс. т (рост на 63,1%), сжиженного газа - 141 тыс. т (рост на 15,5%), нефтяного кокса -142,2 тыс. т (рост на 46,3%).
Производство мазута сократилось на 94% - до 4 тыс. т, нефтяного битума - на 39,7% - до 137,7 тыс. т.
По состоянию на 1 августа 2023 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 4,6 тыс. т, авиакеросина - 39,7 тыс. т, газойлей (дизтоплива) - 87,4 тыс. т, мазута - 1,8 тыс. т, смазочных масел - 5,8 тыс. т, сжиженного газа - 2 тыс. т, нефтяного битума -11,1 тыс. т, нефтяного кокса - 13,6 тыс. т.
Н.Аббасова
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