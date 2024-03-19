Расходы американцев на Пасху в 2024г снизятся на 7% с прошлогоднего рекорда - NRF

Совокупные расходы американцев на праздник Пасхи в этом году составят $22,4 млрд, по данным ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

Это на 7% ниже прошлогоднего показателя в $24 млрд, который был рекордным.

Отмечать Пасху намерены 81% принимавших участие в опросе, также как и в 2023 году. Они планируют выделить на празднование в среднем по $177,1 по сравнению со $192 в прошлом году.

Траты американцев на продукты питания на Пасху составят $7,3 млрд, на одежду - $3,5 млрд, на подарки - $3,4 млрд, на сладости - $3,1 млрд и на цветы - $1,6 млрд. При этом покупать сладости планируют 89% респондентов, продукты - 89%, подарки - 62%, одежду - 49%, предметы для украшения дома - 48% опрошенных.

Более половины американцев планируют отметить праздник приготовлением праздничного обеда (57%), а также намерены посетить родственников или друзей (53%). Пойти в церковь планируют 43% респондентов. Также половина опрошенных с детьми хотят поохотиться за пасхальными яйцами (51%).

Наиболее популярны в этом году покупки в дискаунтерах (53%) и универмагах (40%). Между тем 33% покупателей планируют воспользоваться онлайн-магазинами. Купят все необходимое в специализированных магазинах 20% респондентов, в местных частных магазинах - 22%.

Свыше половины (55%) из тех, кто не празднует Пасху, тем не менее планируют воспользоваться праздничными распродажами. Они намерены потратить в среднем $20,5 на человека, или в общей сложности $0,62 млрд.

В опросе, который проводился с 1 по 6 марта, приняли участие свыше 8,37 тыс. человек.