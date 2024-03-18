Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-феврале сократился на 22%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-феврале 2024 года составил $591 млн 254,1 тыс., что на 22,36% меньше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,18% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-февраль 2024 года (Россия является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана).

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $155 млн 131,28 тыс. (спад на 20,8%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,25% азербайджанского экспорта. Россия занимает 6-ое место среди стран, в которые экспортируется азербайджанская продукция.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $436 млн 122,23 тыс. (спад на 22,9%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,83%. Россия является импортером №2 в Азербайджан.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-феврале 2024 года составило $280 млн 990,95 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2023 года азербайджано-российский товарооборот составил $4 млрд 358 млн 740,17 тыс., что на 17,5% больше показателя 2022 года.

Б.Рустамбеков