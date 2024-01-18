Азербайджано-российский товарооборот в 2023г вырос на 17,5% - до $4,3 млрд

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2023 года составил $4 млрд 358 млн 740,17 тыс., что на 17,5% больше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,52% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 2023 год и РФ является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.
Экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $1 млрд 196 млн 411,31 тыс. (рост на 22,7%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,53% азербайджанского экспорта (РФ занимает 6-ое место по основным направлениям азербайджанского экспорта).
Импорт российской продукции в Азербайджан составил $3 млрд 162 млн 328,86 тыс. (рост на 15,6%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 18,29% (РФ является импортером №1 в Азербайджан).
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в 2023 году составило $1 млрд 965 млн 917,55 тыс.
Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс. (+23,9% от показателя 2021 года).
Б.Рустамбеков
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