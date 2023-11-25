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Регион 25.11.2023 21:21

РФ и Турция в разы увеличили расчеты в нацвалютах

Турция и Россия в разы увеличили расчеты в национальных валютах, сообщил министр торговли Турции, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Омер Болат.

"Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400%, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150%, в рублях - на 260%", - сказал он журналистам.

Болат сообщил также, что в этом году товарооборот в энергетике между странами немного снизился, потому что цены на энергопродукты и коммодитиз снизились во всем мире. "В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных $68 млрд, в этом году в денежном выражении может составить $11 млрд - экспорт из Турции и $46 млрд - экспорт из России, всего, около $57 млрд", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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