Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Афганистана

Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован на юге Афганистана у границы с Пакистаном, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 04:35 во вторник землетрясения находился в примерно в 16 км от границы с Пакистаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.