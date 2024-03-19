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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Афганистана

Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован на юге Афганистана у границы с Пакистаном, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 04:35 во вторник землетрясения находился в примерно в 16 км от границы с Пакистаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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