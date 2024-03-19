Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

18.03 $/bbl +/- WTI 82.72 +1.68 Brent 86.89 +1.55
Дальнее зарубежье 19.03.2024 16:41

Новый палестинский премьер обещает начать реформы, объединить территории палестинцев, начать восстановление Газы

Новый палестинский премьер Мухаммед Мустафа заявил о намерениях провести реформы Палестинской национальной администрации (ПНА), приступить к восстановительным работам в секторе Газа.

"Мустафа заявил, что назначит технократическое правительство на внепартийной основе, которое заслужит доверие палестинского народа и поддержку международного сообщества", - говорится в заявлении офиса премьера, полученном Associated Press (AP).

Премьер также пообещал широкомасштабные реформы институтов ПНА, нетерпимость к коррупции, объединение всех палестинских территорий. Кроме того, он планирует сформировать независимое агентство, которое займется восстановлением сектора Газа, и создать целевой фонд, который позволит привлечь средства.

Мустафа затронул планы ПНА провести президентские и парламентские выборы, однако не уточнил их возможную дату. Он пояснил, что их перспектива будет зависеть от событий в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме.

AP уточняет, что в заявлении нет упоминаний группировки ХАМАС, которая независимо от ПНА контролировала сектор Газа с 2007 года после переворота в анклаве.

Глава ПНА Махмуд Аббас в минувший четверг назначил Мустафу новым палестинским премьером и поручил сформировать правительство. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что приветствуют это назначение, рассчитывают на политику реформ, которую будет проводить будущее правительство, формируемое Мустафой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПРЕМЬЕР, ПЛАНЫ


Похожие новости


Палестинское руководство видит сектор Газа лишь в составе независимого государства, отвергает любые другие планы Армия обороны Израиля за сутки поразила 250 целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС Израиль освободил 30 палестинских заключенных Аббас подтвердил, что будет готов взять на себя контроль безопасности в Газе Ракеты были выпущены в сторону Израиля через несколько минут после вступления в силу перемирия США выделят почти $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа Аббас планирует потребовать у США вернуть американское посольство в Израиле в Тель-Авив - СМИ Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом Аббас прошел медобследование в США Трамп должен выбрать, станет ли Иерусалим символом мира или же войны - Аббас

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az