Новый палестинский премьер обещает начать реформы, объединить территории палестинцев, начать восстановление Газы

Новый палестинский премьер Мухаммед Мустафа заявил о намерениях провести реформы Палестинской национальной администрации (ПНА), приступить к восстановительным работам в секторе Газа.

"Мустафа заявил, что назначит технократическое правительство на внепартийной основе, которое заслужит доверие палестинского народа и поддержку международного сообщества", - говорится в заявлении офиса премьера, полученном Associated Press (AP).

Премьер также пообещал широкомасштабные реформы институтов ПНА, нетерпимость к коррупции, объединение всех палестинских территорий. Кроме того, он планирует сформировать независимое агентство, которое займется восстановлением сектора Газа, и создать целевой фонд, который позволит привлечь средства.

Мустафа затронул планы ПНА провести президентские и парламентские выборы, однако не уточнил их возможную дату. Он пояснил, что их перспектива будет зависеть от событий в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме.

AP уточняет, что в заявлении нет упоминаний группировки ХАМАС, которая независимо от ПНА контролировала сектор Газа с 2007 года после переворота в анклаве.

Глава ПНА Махмуд Аббас в минувший четверг назначил Мустафу новым палестинским премьером и поручил сформировать правительство. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что приветствуют это назначение, рассчитывают на политику реформ, которую будет проводить будущее правительство, формируемое Мустафой.