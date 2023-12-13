Армия обороны Израиля за сутки поразила 250 целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС

Более 250 ударов нанесли израильские военные по целям, связанным с ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), распространенном в среду.
В ходе одной из операций израильские военные обнаружили группу бойцов, которые готовились совершить ракетный обстрел территории Израиля. Солдаты нанесли авиаудар по этим палестинцам, а также по ряду объектов инфраструктуры ХАМАС в анклаве.
Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что как минимум 10 военнослужащих Израиля погибли за последние сутки в ходе военной операции. Среди них - подполковник и полковник. Некоторые из них погибли в результате подрыва здания и во время перестрелки в ходе ожесточенного боя с бойцами ХАМАС.
Всего за время проведения сухопутной операции в секторе Газа, по утверждению ЦАХАЛ, погибли 115 израильских военных, сотни получили ранения.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.
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