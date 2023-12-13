Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8341 RUR   0.0189 GBR   2.1338 TRY   0.0585

Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 68.61 -2.71 Brent 73.24 -2.79

Дальнее зарубежье 13.12.2023 16:04

Армия обороны Израиля за сутки поразила 250 целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС

Более 250 ударов нанесли израильские военные по целям, связанным с ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), распространенном в среду.

В ходе одной из операций израильские военные обнаружили группу бойцов, которые готовились совершить ракетный обстрел территории Израиля. Солдаты нанесли авиаудар по этим палестинцам, а также по ряду объектов инфраструктуры ХАМАС в анклаве.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что как минимум 10 военнослужащих Израиля погибли за последние сутки в ходе военной операции. Среди них - подполковник и полковник. Некоторые из них погибли в результате подрыва здания и во время перестрелки в ходе ожесточенного боя с бойцами ХАМАС.

Всего за время проведения сухопутной операции в секторе Газа, по утверждению ЦАХАЛ, погибли 115 израильских военных, сотни получили ранения.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, УДАРЫ


Похожие новости


Более 180 мирных жителей Газы стали жертвами возобновившихся атак ЦАХАЛ на объекты в анклаве Израиль освободил 30 палестинских заключенных Египет и Турция работают над постоянным прекращением огня между палестинцами и Израилем Связанный с Израилем контейнеровоз подвергся удару БПЛА в Индийском океане ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников, которые должны быть освобождены в субботу Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа Аббас подтвердил, что будет готов взять на себя контроль безопасности в Газе Почти 10 тыс. ракет запустили из сектора Газа по Израилю за месяц конфликта с ХАМАС Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 8 тысяч ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az