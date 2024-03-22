Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал в Украине

Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит франко-немецкой компании KNDS, создающей в том числе танки, учредить производственное подразделение в Украине, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы объявляем (...) что франко-немецкая компания начнет действовать в Украине, создав здесь филиал", - приводят западные СМИ его слова после переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Подразделение должно заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.

В начале марта Лекорню утверждал, что три французские оборонные компании, включая KNDS, намерены начать производство в Украине уже этим летом. В середине месяца президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что французские и немецкие компании будут работать с Киевом с целью ускорить производство вооружений на украинской территории.

Макрон и Шольц на прошлой неделе встречались в Берлине с целью устранить разногласия по Украине. Противоречия между странами по Украине усилились в конце февраля, когда Макрон заявил, что Западу не следует исключать развитие событий, при котором придется направить войска в Украину. Шольц, равно как и руководство США и многих других стран, не согласился с Макроном и напомнил, что в НАТО с самого начала конфликта условились не направлять свои силы на территорию Украины.