На Crocus City Hall напали до пяти человек с оружием

Нападение на "Крокус сити холл" в Подмосковье в пятницу вечером совершила группа неизвестных в составе до пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.
"По предварительным данным, группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе", - сказали в оперативных службах.
После этого раздался хлопок и начался пожар.
Есть погибшие и пострадавшие.
Огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП в Crocus City Hall в Красногорске. "Создан оперативный штаб. Все подробности позже", - написал глава в своем телеграм-канале.
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