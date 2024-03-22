На Crocus City Hall напали до пяти человек с оружием

Нападение на "Крокус сити холл" в Подмосковье в пятницу вечером совершила группа неизвестных в составе до пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

"По предварительным данным, группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе", - сказали в оперативных службах.

После этого раздался хлопок и начался пожар.

Есть погибшие и пострадавшие.

Огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП в Crocus City Hall в Красногорске. "Создан оперативный штаб. Все подробности позже", - написал глава в своем телеграм-канале.