МИД Таджикистана выступил с обращением к СМИ по поводу распространения информации о якобы причастности граждан Таджикистана к теракту в "Крокус Сити Холле".
"В связи с произошедшим в концертном комплексе "Крокус Сити" в Москве (правильнее: в Подмосковье - ИФ) террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту", - говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале МИД РТ в субботу.
В нем подчеркивается, что "таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана".
"В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России. Следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны", - говорится документе.
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