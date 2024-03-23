Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-25" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" в 16:45 штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.
На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.
Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме сближения и займёт 50 часов 34 минуты. По пути к станции корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка "Союза МС-25" к модулю "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 25 марта в 19:10.
По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 184 суток.
Первоначально запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 17:21, однако пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта. Планировалось, что полет корабля до МКС должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял бы примерно 3 часа 19 минут.
Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.
Астронавт NASA Дайсон отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет станет третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и NASA.
Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О`Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.
Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".
Путин в разговоре с Алиевым заявил о готовности к укреплению взаимодействия в духе союзничества РФ и Азербайджана - Кремль
Алиев выразил соболезнования Путину
Азербайджан категорически осуждает все формы и проявления терроризма - глава МИД
Страны ЕС в январе увеличили экспорт нефтепродуктов в Азербайджан в 2,4 раза
Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов
Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале упали на 19,9%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
ЕС осудил объявление Израилем своими государственными землями 800 гектаров оккупированной палестинской территории
Генсек ООН уверен, что лучший способ доставки гумпомощи в Газу - наземный
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы