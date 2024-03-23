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Наука и образование 23.03.2024 19:49

Пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-25" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" в 16:45 штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

На борту корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме сближения и займёт 50 часов 34 минуты. По пути к станции корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Стыковка "Союза МС-25" к модулю "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 25 марта в 19:10.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 184 суток.

Первоначально запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 17:21, однако пуск ракеты был отменен в автоматическом режиме за несколько секунд до старта. Планировалось, что полет корабля до МКС должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял бы примерно 3 часа 19 минут.

Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

Астронавт NASA Дайсон отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет станет третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и NASA.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О`Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, КОРАБЛЬ, ОРБИТА


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