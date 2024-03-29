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ВМС США готовятся весной провести испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования

Американские Военно-морские силы готовятся весной провести испытательный пуск гиперзвуковой ракеты морского базирования, разрабатываемой по программе Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), сообщило издание Defense News, ссылаясь на представителя Пентагона.

Создаваемый в рамках программы C-HGB гиперзвуковой блок является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. О‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​н может развивать скорость в 5 Маха (более 6,1 тыс. км в час), маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Вслед за весенним испытанием летом планируется тестовый пуск армейского варианта гиперзвуковой ракеты.

Весеннее испытание ориентированы исключительно на апробирование характеристик ракеты, отметил представитель Пентагона.

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Тэги: США, РАКЕТА, ГИПЕРЗВУК, ИСПЫТАНИЕ


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