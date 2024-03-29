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Религия 29.03.2024 20:31

Около 125 тыс. мусульман собрались в Восточном Иерусалиме на третью пятничную молитву Рамадана

Не менее 125 тыс. мусульман присоединились к пятничной молитве на третьей неделе священного для мусульман месяца Рамадан в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, информирует агентство ЭФЭ.

"По данным Исламского совета (ВАКФ), в молитве приняли участие 125 тыс. человек, она прошла без серьезны‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​х происшествий", - сообщает агентство.

В Старом городе в Восточном Иерусалиме полиция задержала 11 человек, в том числе несколько подозреваемых в "подстрекательстве и поддержке терроризма". Тем не менее, отмечает ЭФЭ, в полиции заявили, что никаких беспорядков или вспышек насилия во время молитвы не произошло.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МУСУЛЬМАНЕ, РАМАДАН, МОЛИТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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