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Дальнее зарубежье 30.03.2024 18:30

Стало известно, сколько солдат нужно НАТО для «обороны» восточного фланга

НАТО для обороны своего восточного фланга необходимо 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

"По наиболее цитируемой оценке, для защиты восточного фланга Европы, от Балтийского до Черного моря, необходимо не менее 300 тысяч солдат", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в последние недели Североатлантический альянс усилил системы наблюдения и противовоздушной обороны.

Издание, ссылаясь на принятие "схемы" боеготовности НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году, пишет, что первое "ядро" численностью 100 тысяч человек должно выйти на боевую готовность в течение 10 дней в случае конфликта, остальные 200 тысяч - в течение 10-30 дней.

По оценке газеты, вклад американцев "остается основополагающим во всех секторах". Однако при этом Соединенные Штаты "уже давно начали ослаблять свое военное присутствие в Европе".

В.Алиев

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Тэги: НАТО, ОБОРОНА, СОЛДАТЫ


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