Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру группировки "Исламский джихад", который располагался во дворе больницы "Мучеников Аль-Акса" в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

"В ЦАХАЛ заявили, что после длительной подготовки по командному центру нанесли высокоточный удар так, чтобы сократить ущерб для не имеющих отношение к происходящему мирных жителей, находящихся на больничной территории", - информирует издание.

В ЦАХАЛ отметили, что в момент удара по объекту там находились члены "Исламского джихада" и что в ходе операции больница не пострадала. Военные добавили, что наличие вражеского штаба в больничном комплексе - "еще одно доказательство систематического использования террористическими организациями гуманитарной и медицинской инфраструктуры в секторе Газе для прикрытия террористической активности".

В ЦАХАЛ ранее уже обвиняли группиров‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​ки ХАМАС и "Исламский джихад" в использовании больниц в качестве военных объектов. ХАМАС такие обвинения отрицает.

Накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви прибыл для оценки ситуации в больницу "Аш-Шифа", где продолжается операция против ХАМАС. Халеви отметил, что основная цель операции выполнена - ликвидация командного состава неприятеля, задержания множества вражеских бойцов. Он отметил, что в ходе действий ЦАХАЛ пострадавших среди врачей и пациентов нет.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 тыс. 782, раненых - 75 тыс. 298. Однако в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.