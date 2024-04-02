Ровшан Наджаф возглавил AFFA

Новым президентом AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) избран Ровшан Наджаф.
Выборы нового главы федерации прошли во вторник в Баку.
Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Наджаф являлся единственным кандидатом на пост руководителя AFFA.
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