Ровшан Наджаф возглавил AFFA

Новым президентом AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) избран Ровшан Наджаф. Выборы нового главы федерации прошли во вторник в Баку. Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Наджаф являлся единственным кандидатом на пост руководителя AFFA. Отдел новостей

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