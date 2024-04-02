Полиция финского города Вантаа сообщила о стрельбе в одной из школ, нападавший задержан

Не менее трех человек получили ранения во вторник в результате стрельбы в одной из школ города Вантаа на юге Финляндии, сообщает телерадиокомпания YLE со ссылкой на местную полицию.

Нападавшего задержали. Им оказался несовершеннолетний подросток. Другие детали происшествия и мотивы нападавшего пока неизвестны.

На месте происшествия большое число полицейских.

В школе учатся около 800 учеников и работают около 90 преподавателей.