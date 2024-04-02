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Внешняя политика 02.04.2024 15:06

Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник генсека Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдельсалама.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера, Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности. Напомнив, что освобожденный от оккупации в 2020 году город Шуша был объявлен «Культурной столицей исламского мира», он сказал, что это решение является свидетельством большой поддержки всего исламского мира Азербайджану, и с удовольствием отметил, что в следующем месяце в Шуше пройдут торжественные мероприятия.

Мохаммед Абдельсалам передал главе нашего государства приветствия шейха Аль-Азхара, верховного имама Его преосвященства Ахмеда Ат-Тайеба.

Генсек подчеркнул, что шейх высоко оценивает усилия президента Азербайджана по установлению мира.

Алиев, в свою очередь, отметил, что несмотря на то, что Азербайджан в течение более 28 лет сталкивался с оккупацией и военной агрессией со стороны Армении, именно наша страна после 44-дневной Отечественной войны выступила с инициативой мирного договора для нормализации отношений с Арменией и обеспечения прочного мира на Южном Кавказе. Президент подчеркнул, что в период оккупации Арменией были уничтожены материально-культурные образцы Азербайджана, а также места поклонения, относящиеся к исламской религии, сказал, что 65 из 67 мечетей на этих территориях были полностью разрушены. Глава государства отметил восстановительно-строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

Гость подчеркнул, что на COP28 был организован религиозный павильон по климату, который посетили более 4000 человек. Он отметил, что при непосредственной поддержке шейха Аль-Азхара и в условиях его сотрудничества с Папой Римским на COP28 состоялось мероприятие с участием более 30 религиозных лидеров мира, на котором они подписали заявление под названием «Зов совести» с целью предотвращения глобального изменения климата. Мохаммед Абдельсалам сказал, что в рамках COP29 они также намерены провести подобное мероприятие в сотрудничестве с Азербайджаном как принимающей стороной.

«Подчеркнув, что Азербайджан играет важную роль в продвижении межрелигиозного и межкультурного диалога, Алиев в этом контексте коснулся представительных мероприятий, проводимых в Баку. Глава государства сообщил, что в ближайшее время в Азербайджане при поддержке ИСЕСКО, ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций ООН вновь пройдет Форум по межкультурному диалогу. Президент отметил, что Азербайджан готов поддержать продвижение межрелигиозного диалога и в рамках COP29, как пример этого провести встречу религиозных лидеров мира и сотрудничать в данной сфере», - подчеркивается в информации.

В ходе беседы стороны затронули важность межрелигиозного диалога в исламском мире, в этом контексте в качестве успешного примера с удовлетворением отмечен опыт Азербайджана.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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