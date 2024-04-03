Алиев провел телефонный разговор с Блинкеном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в среду телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

«Блинкен отметил, что получил сведения о том, что Азербайджан обеспокоен трехсторонней встречей США, ЕС и Армении 5 апреля (в Брюсселе – ИФ) и поэтому посчитал важным провести разговор с президентом Азербайджана и прояснить данный вопрос», - отмечается в информации.

Госсекретарь подчеркнул, что основной целью данной встречи является обсуждение вопросов, касающихся экономического развития Армении.

Алиев, в свою очередь, отметил, что по имеющейся у него информации в процессе подготовке к трехсторонней встрече также обсуждались вопросы оказания военной поддержки Армении и проведения совместных военных учений, создания военной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, вооружения Армении за счет средств ЕС и США. Президент добавил, что такие антиазербайджанские шаги, в том числе политика милитаризации Армении со стороны Франции, способствуют гонке вооружений в регионе и приведут к провокациям.

Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.

Президент и госсекретарь США в ходе разговора также обсудили мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Алиев отметил, что встреча глав МИД (Азербайджана и Армении – ИФ) в Берлине, где обсуждался текст мирного договора, была полезной для прогресса в переговорном процессе. Президент подчеркнул важность ускорения переговоров.

Алиев также заявил о полной необоснованности, звучащих на Западе обвинений в адрес Азербайджана о планах нападения на Армению.

Президент отметил, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому по итогам встречи в Праге в 2022 году и Алма-Атинской декларации.

«По словам президента Алиева, непрозрачная подготовка, неинклюзивный характер трехсторонней встречи США, Евросоюза и Армении, запланированной на 5 апреля, а также то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведут не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а к созданию разделительных линий и, как следствие, к напряженности», - подчеркивается в информации.

В ходе беседы также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США. Коснувшись обсуждений, проведенных с президентом Алиевым в феврале этого года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Блинкен подчеркнул, что его страна намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах. Он также отметил контакты делегаций двух стран в рамках СОР29.

Алиев сказал, что Азербайджан также заинтересован в развитии двусторонних связей с США по направлениям, обсужденным на встрече, проведенной в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что СОР29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в области вопросов изменения климата и зеленых технологий.

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