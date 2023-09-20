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Внешняя политика 20.09.2023 08:25

Алиев назвал Блинкену условия, при которых Азербайджан остановит антитеррористические мероприятия в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 сентября провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеным, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

По сообщению пресс-службы президента Азербайджана, Алиев рассказал о причинах, по которым ВС страны начали антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахском регионе. «Президент подчеркнул, что гражданские лица и военные Азербайджана стали жертвами подрыва на минах, установленных ДРГ ВС Армении в Карабахском регионе. Кроме этого, армянские военные обстреливали позиции ВС Азербайджана из минометов и стрелкового оружия различного калибра», - отмечается в информации.

Алиев добавил, что расценивает, в том числе «президентские выборы» 9 сентября, проведенные незаконным режимом в Карабахском регионе, как целенаправленную провокацию Армении и поддерживаемого ею самопровозглашенного сепаратистского режима.

Президент также подчеркнул, что в ходе антитеррористических мероприятий азербайджанские военные выводят из строя только легитимные военные цели противника, гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями для ВС Азербайджана.

«Касаясь вопроса реинтеграции армянских жителей Карабахского региона, Алиев отметил, что они были неоднократно приглашены для диалога, однако всякий раз они отказывались от встреч. В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу. Глава государства заявил, что если они (армянские военные – ИФ) сложат оружие и сдадутся, то тогда антитеррористические мероприятия будут остановлены», - отмечается в информации.

Блинкен, в свою очередь, выразил беспокойство сложившейся ситуацией, призвал к приостановлению боевых действий, а также заявил, что США поддерживают прямой диалог между Баку и армянами, проживающими в Карабахском регионе.

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Тэги: АЛИЕВ, БЛИНКЕН, РАЗГОВОР


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