Алиев и Блинкен обменялись мнениями по текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, собеседники обсудили текущую ситуацию в Карабахском регионе.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
«Алиев и Блинкен в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана после проведения антитеррористических мероприятий против армянских военных», - отмечается в информации.
Алиев подчеркнул, что антитеррористические мероприятия были завершены менее чем за 24 часа, в ходе них удары наносились исключительно по военным целям, ущерба гражданскому населению не нанесено.
Он также сообщил, что в настоящее время продолжается процесс разоружения армянских военных и их вывод с территории Азербайджана. Алиев отметил, что за 5 дней этого процесса у армянских военных было конфисковано большое количество военной техники, вооружения и т.д.
Алиев в разговоре заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия для обеспечения всех прав армянского населения, как и любых других национальных меньшинств на территории Азербайджана, в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны.
«Президент подчеркнул, что с представителями армянских жителей в настоящее время проводится диалог по вопросам реинтеграции, им оказывается необходимая гуманитарная помощь, восстанавливается инфраструктура», - отмечается в информации.
В ходе разговора также отмечалось, что для оказания помощи армянским жителям ведется сотрудничество с МККК, Карабахский регион планируют посетить представители Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане.
«Блинкен, в свою очередь, высказал беспокойство сложившейся ситуацией, а также отметил важность обеспечения стабильности в регионе, диалога с местными армянами», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.
Р.Ахмедов
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