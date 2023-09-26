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Внешняя политика 26.09.2023 23:25

Алиев и Блинкен обменялись мнениями по текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, собеседники обсудили текущую ситуацию в Карабахском регионе.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

«Алиев и Блинкен в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана после проведения антитеррористических мероприятий против армянских военных», - отмечается в информации.

Алиев подчеркнул, что антитеррористические мероприятия были завершены менее чем за 24 часа, в ходе них удары наносились исключительно по военным целям, ущерба гражданскому населению не нанесено.

Он также сообщил, что в настоящее время продолжается процесс разоружения армянских военных и их вывод с территории Азербайджана. Алиев отметил, что за 5 дней этого процесса у армянских военных было конфисковано большое количество военной техники, вооружения и т.д.

Алиев в разговоре заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия для обеспечения всех прав армянского населения, как и любых других национальных меньшинств на территории Азербайджана, в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны.

«Президент подчеркнул, что с представителями армянских жителей в настоящее время проводится диалог по вопросам реинтеграции, им оказывается необходимая гуманитарная помощь, восстанавливается инфраструктура», - отмечается в информации.

В ходе разговора также отмечалось, что для оказания помощи армянским жителям ведется сотрудничество с МККК, Карабахский регион планируют посетить представители Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане.

«Блинкен, в свою очередь, высказал беспокойство сложившейся ситуацией, а также отметил важность обеспечения стабильности в регионе, диалога с местными армянами», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, БЛИНКЕН, РАЗГОВОР


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