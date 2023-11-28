Алиев в ходе разговора с Блинкеным дал согласие на визит О`Брайена в Азербайджан при условии снятия Вашингтоном запрета на визиты азербайджанских чиновников в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что последние заявления и предпринимаемые шаги США в отношении Азербайджана наносят большой вред отношениям между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны

«В ходе разговора президент заявил, что последние заявления и предпринимаемые шаги США в отношении Азербайджана наносят большой вред отношениям между двумя странами. Глава государства подчеркнул, что высказывания помощника госсекретаря США Джеймса О`Брайена 15 ноября на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, в отношении Азербайджана являются предвзятыми, не отражают действительность и полностью и отвергнуты Азербайджаном», - отмечается в информации.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан учел тот факт, что США отказались от двусторонних встреч и контактов на высоком уровне и заявление, что «наши двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше» и Баку адекватно отреагировал на это.

Президент напомнил, что МИД Азербайджана по этому поводу 16 ноября выступил с заявлением и азербайджанская сторона, в свою очередь, отменила визиты на высоком уровне из США.

«В ходе разговора Блинкен попросил Алиева для нормализации отношений между двумя странами, дать разрешение О`Брайену в декабре посетить Азербайджан. Алиев дал согласие на это предложение, но с одним условием, что Вашингтон снимет необоснованный запрет на визиты официальных лиц Азербайджана высокого уровня в США. Блинкен принял это предложение», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что на представленные Азербайджаном Армении 11 сентября 2023 года предложения по тексту мирного договора от армянской стороны был получен ответ лишь 21 ноября. «Таким образом, Армения задержала свой ответ на 70 дней. Семидесятидневная задержка еще раз демонстрирует, что Армения использует текст мирного соглашения как предлог для продления переговорного процесса», - отмечается в информации.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями относительно предстоящего 30 ноября заседания комиссий по делимитации государственной границы, которое состоится на условной границе Азербайджан-Армения.

Б.Рустамбеков