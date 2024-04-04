Алиев заявил Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека в стране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне в телефонном разговоре заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека в стране.

«Да, в ходе телефонного разговора (3 апреля, состоялся по инициативе американской стороны – ИФ) были затронуты многие вопросы, в том числе и этот (вопрос прав человека в Азербайджане – ИФ). Президент Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу», - заявили в пресс-службе президента Азербайджана в ответ на запрос госагентства «АЗЕРТАДЖ».

В пресс-службе подчеркнули, что в ходе разговора Алиев напомнил Блинкену об аресте в Армении представителей оппозиции и даже случаях их смерти в период нахождения под стражей, а также фактах нарушения прав человека и «отметил, что в этом контексте молчание западных стран вызывает непонимание, и подобные факты являются наглядным примером именно двойных стандартов».

«Президент также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность. Он подчеркнул, что обсуждается вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и его казни. Алиев добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и, в целом, в глобальном контексте», - подчеркнула пресс-служба президента Азербайджана.

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