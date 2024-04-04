Генпрокуратура Азербайджана продолжает разбирательство по экологическим преступлениям, совершенным Арменией - генпрокурор

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что следственная группа ведомства продолжает разбирательство по экологическим преступлениям, совершенным Арменией в период оккупации азербайджанских территорий.
«Армения совершила экологические преступления в период оккупации территорий Азербайджана. На данный момент следственная группа, созданная Генпрокуратурой АР, проводит разбирательство по данным преступлениям», заявил Алиев в четверг в Баку на встрече руководства генеральных прокуратур прикаспийских стран на тему «Экологические правонарушения в акватории Каспийского моря: Стратегия прокуратуры для защиты морской среды».
По его словам, будет обеспечено информирование международной общественности о правовых последствиях данных преступлений, принятие правовых мер в соответствии с национальными и международными правовыми нормами и законами.
«Также направлены обращения в правоохранительные органы иностранных государств для оказания взаимной правовой помощи в разбирательстве данных преступлений. Поддерживаются интенсивные контакты с ними. После сбора всех результатов материалы следствия будут использованы в международных судах», - добавил Генпрокурор.
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