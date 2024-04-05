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СНГ 05.04.2024 14:22

Украина атаковала аэродром в Ростовской области РФ, минимум 6 самолетов уничтожено - источник

По меньшей мере шесть самолетов российских самолетов уничтожено и восемь повреждено вследствие атаки на российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области, проведенной Службой безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в пятницу.

"На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34 – именно такие самолеты РФ использует для того, чтобы сбрасывать корректируемые авиабомбы на позиции Вооруженных сил Украины и прифронтовые украинские города", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что кроме техники, около двух десятков российских военных были убиты и ранены.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, АЭРОДРОМ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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