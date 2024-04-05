Украина атаковала аэродром в Ростовской области РФ, минимум 6 самолетов уничтожено - источник

По меньшей мере шесть самолетов российских самолетов уничтожено и восемь повреждено вследствие атаки на российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области, проведенной Службой безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в пятницу.
"На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34 – именно такие самолеты РФ использует для того, чтобы сбрасывать корректируемые авиабомбы на позиции Вооруженных сил Украины и прифронтовые украинские города", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что кроме техники, около двух десятков российских военных были убиты и ранены.
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