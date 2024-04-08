Кыргызстан передал Азербайджану членов транснациональной ОПГ

ГКНБ Кыргызстана по запросу официальных властей Азербайджана передали представителям МВД ранее задержанных членов транснациональной ОПГ. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

По ее данным, 22 марта ГКНБ в рамках уголовного дела возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.261 ч.2 Уголовного Кодекса КР, на пересечении улиц Киевская – Советская города Бишкек, были выявлены и задержаны 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ, а также имеющие причастность к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью ОПГ.

Установлено, что 20 марта через КПП "Ак-Жол" автодорожный на территорию КР прибыли 5 граждан Азербайджана, в частности А.В.С. (1971 г.р.), Б.С.О. (1984 г.р.), А.М.О. (1982 г.р.), Б.Н.О. (1992 г.р.) и М.З.О. (1992 г.р.), которые в целях распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления заказного убийства.

«В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам, в связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана по их запросу, 7 апреля на территории международного аэропорта Манас последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики», - подчеркивается в информации.

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