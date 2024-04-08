Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0184 GBR   2.1472 TRY   0.053

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 86.91 +0.32 Brent 91.17 +0.52
Происшествия 08.04.2024 09:14

Кыргызстан передал Азербайджану членов транснациональной ОПГ

ГКНБ Кыргызстана по запросу официальных властей Азербайджана передали представителям МВД ранее задержанных членов транснациональной ОПГ. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

По ее данным, 22 марта ГКНБ в рамках уголовного дела возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.261 ч.2 Уголовного Кодекса КР, на пересечении улиц Киевская – Советская города Бишкек, были выявлены и задержаны 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ, а также имеющие причастность к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью ОПГ.

Установлено, что 20 марта через КПП "Ак-Жол" автодорожный на территорию КР прибыли 5 граждан Азербайджана, в частности А.В.С. (1971 г.р.), Б.С.О. (1984 г.р.), А.М.О. (1982 г.р.), Б.Н.О. (1992 г.р.) и М.З.О. (1992 г.р.), которые в целях распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления заказного убийства.

«В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам, в связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана по их запросу, 7 апреля на территории международного аэропорта Манас последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики», - подчеркивается в информации.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ПРЕСТУПНИКИ, ПЕРЕДАЧА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az