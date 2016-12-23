Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 26 Дек

СНГ 23.12.2016 13:52

Экономия бюджета РФ будет осуществлена в основном за счет сокращения расходов на оборону - Путин

Россия в ближайшие годы сократит затраты на национальную оборону, заявил президент страны Владимир Путин.

"Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел "национальная оборона", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что в текущем году страна потратила на оборону 4,7 % ВВП, в 2017 этот показатель составит уже 3,3%, а к 2019 достигнет 2,8% ВВП.

"Мы входим в эту нишу и на протяжении нескольких лет будем ее держать", - отметил президент.

"Это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности, потому что в предыдущие пять достаточно много средств направили... В этом году мы погасили долги перед оборонными предприятиями, что дало возможность сохранить те параметры, о которых я говорил",- сказал В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБОРОНА, ЭКОНОМИЯ


Похожие новости


Путин признал проблему допинга в российском спорте, но отверг обвинения в наличии в РФ системы господдержки допинга Путин считает системной ошибкой администрации Обамы попытки объяснить свои неудачи воздействием внешних факторов Путин не увидел ничего необычного в намерении Трампа укреплять ядерные силы США Путин уверен, что Керченский мост принесет пользу и после нормализации отношений с Украиной Путин в телефонном разговоре с израильским премьером обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Президент РФ почтил память погибшего в Анкаре российского посла

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]