Экономия бюджета РФ будет осуществлена в основном за счет сокращения расходов на оборону - Путин

Россия в ближайшие годы сократит затраты на национальную оборону, заявил президент страны Владимир Путин.

"Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел "национальная оборона", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что в текущем году страна потратила на оборону 4,7 % ВВП, в 2017 этот показатель составит уже 3,3%, а к 2019 достигнет 2,8% ВВП.

"Мы входим в эту нишу и на протяжении нескольких лет будем ее держать", - отметил президент.

"Это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности, потому что в предыдущие пять достаточно много средств направили... В этом году мы погасили долги перед оборонными предприятиями, что дало возможность сохранить те параметры, о которых я говорил",- сказал В.Путин.