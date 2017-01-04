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Это интересно 04.01.2017 18:01

Число посетителей ресторанов в США не изменится в 2017г, как и в 2016г - эксперты

Количество посетителей американских ресторанов останется стабильным в 2017 году после нулевой динамики в 2016 году, прогнозирует исследовательская компания NPD Group.

Эксперты ожидают повышения числа американцев, побывавших в ресторанах быстрого питания, на 1% в 2017 году; в 2016 году показатель остался на уровне 2015 года.

Вместе с тем количество посетителей обычных ресторанов, по ожиданиям NDP, снизится на 2%.

"Идет война за долю рынка, - говорит аналитик NPD Бонни Риггс. - Ресторанов больше, чем посетителей. Кроме того, надо учитывать, что у ресторанов есть и другие конкуренты. У потребителей множество вариантов того, где получить приготовленную еду".

Аналитики указывают на такие важные для ресторанного бизнеса тренды в 2017 году, как рост числа программ лояльности и использование услуг сторонних компаний для доставки блюд клиентам, а также взлет популярности услуги заказа блюд с помощью мобильных устройств.

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Тэги: США, РЕСТОРАНЫ, ПОСЕТИТЕЛИ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]