Число посетителей ресторанов в США не изменится в 2017г, как и в 2016г - эксперты

Количество посетителей американских ресторанов останется стабильным в 2017 году после нулевой динамики в 2016 году, прогнозирует исследовательская компания NPD Group.
Эксперты ожидают повышения числа американцев, побывавших в ресторанах быстрого питания, на 1% в 2017 году; в 2016 году показатель остался на уровне 2015 года.
Вместе с тем количество посетителей обычных ресторанов, по ожиданиям NDP, снизится на 2%.
"Идет война за долю рынка, - говорит аналитик NPD Бонни Риггс. - Ресторанов больше, чем посетителей. Кроме того, надо учитывать, что у ресторанов есть и другие конкуренты. У потребителей множество вариантов того, где получить приготовленную еду".
Аналитики указывают на такие важные для ресторанного бизнеса тренды в 2017 году, как рост числа программ лояльности и использование услуг сторонних компаний для доставки блюд клиентам, а также взлет популярности услуги заказа блюд с помощью мобильных устройств.
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