Азербайджан начал процесс сокращения нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК - Минэнерго

Азербайджан приступил к сокращению объемов добычи нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь министерства энергетики республики Замина Алиева.
"Азербайджан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК. Начиная с января, страна приступила к процессу сокращения нефтедобычи в объемах, оговоренных на заседании ОПЕК", - заявила З.Алиева.
Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Согласно договоренности, Азербайджан сократит собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.
Н.Аббасова
Апрельские боестолкновения в зоне карабахского конфликта развеяли миф о непобедимости армянской армии - Алиев
Власти Азербайджана сделают все с целью уберечь страну от рисков – президент Алиев
Президент Алиев провел заседание кабмина, посвященное итогам 2016 года
Президент Алиев объявил 2017 год в Азербайджане Годом Исламской солидарности
В Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в 2019 году примут участие около 4 тыс. спортсменов
Ряд стран претендуют на проведение третьих Евроигр - врио президента ЕОК
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Кот-д`Ивуара отправил в отставку начальника генштаба, руководителей полиции и жандармерии
Дубай закрыл туристический офис в России
Иракские военные отбили у террористов еще два квартала на востоке Мосула
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов