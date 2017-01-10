Азербайджан начал процесс сокращения нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК - Минэнерго

Азербайджан приступил к сокращению объемов добычи нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь министерства энергетики республики Замина Алиева.

"Азербайджан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК. Начиная с января, страна приступила к процессу сокращения нефтедобычи в объемах, оговоренных на заседании ОПЕК", - заявила З.Алиева.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан сократит собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Н.Аббасова