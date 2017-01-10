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ТЭК 10.01.2017 14:39

Азербайджан начал процесс сокращения нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК - Минэнерго

Азербайджан приступил к сокращению объемов добычи нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь министерства энергетики республики Замина Алиева.

"Азербайджан приступил к выполнению своих обязательств перед ОПЕК. Начиная с января, страна приступила к процессу сокращения нефтедобычи в объемах, оговоренных на заседании ОПЕК", - заявила З.Алиева.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан сократит собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]