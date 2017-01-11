Квирикашвили вступился за грузинских мужчин, которых не впускают в арабские ночные клубы в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду на заседании правительства поручил министру внутренних дел разобраться в дискриминационных действиях некоторых иностранных владельцев ночных клубов в Тбилиси, которые впускают в свои заведения только своих соотечественников и местных женщин.

"В этих клубах и раньше были проблемы. Мы приняли определенные меры, но их, как видно, недостаточно, поэтому я поручаю министру внутренних дел заинтересоваться проблемой. Насколько мне стало известно, в эти клубы не впускают местных мужчин, но впускают женщин. В этих случаях мы должны защитить свои права, но исключительно в рамках закона", - заявил премьер.

При этом он отметил, что даже если это клубы закрытого типа, то правила их посещения должны быть публичны и они не должны противоречить законодательству Грузии.

В последние годы в центре Тбилиси гражданами из арабских стран были открыты десятки клубов. Эти клубы посещают исключительно граждане этих стран, количество которых с каждым годом в Грузии увеличивается.